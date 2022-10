Los cambios que ha tenido la tributaria esta semana

El senador Efraín Cepeda, coordinador ponente del Partido Conservador, anunció este jueves que en el proyecto "ya el tema de las regalías cambió, ya no son no deducibles todas sino a costo de producción, y esos son $2 billones que se ahorra el sector minero-energético".

El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, comentó que "otro nuevo alivio al sector de hidrocarburos es que ya se fijó el umbral en dólares a partir del cual no se paga la sobretasa, y es si el barril de petróleo no supera los 67,3 dólares no se paga la sobretasa, de 67,3 a 75 dólares es una sobretasa del 5%, entre 75 y 82,2 del 10% y más del 82,2 del 15% ".