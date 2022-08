Entre varios ritos y mandatos: hubo posesión simbólica

Por su parte la vicepresidenta electa, Francia Márquez, también recibió el mandato de los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes en el parque Tercer Milenio, de Bogotá.

Es importante destacar que la ceremonia se llevó a cabo en medio de rituales ancestrales y espirituales.

Márquez, durante su discurso, agradeció a las comunidades que ofrecieron el ritual y señaló que trabajará “para sembrar una nueva y definitiva oportunidad para la vida y la paz en Colombia”.

“Gracias pueblos negros, indígenas, campesinos y urbanos por resistir y cuidar la vida con dignidad y unidad. Colombia renace junto a ustedes.

Además le solicitó al presidente electo definir su rol en el gobierno.

“Ustedes saben que la vicepresidencia no tiene un mandato constitucional, sino de las funciones que me delegue el presidente. Hemos venido dialogando con él insistiendo en cuál será nuestro papel y en eso estamos trabajando. Tenemos que tener claro que no vamos a cambiar 500 años de opresión en 4 años”, indicó.