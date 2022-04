A un mes de las elecciones, Petro y Fico con un pie en la segunda vuelta

Sobre el bajo margen que aún posee la Centro Esperanza en las encuestas, la docente y excandidata al Senado Sandra Borda explicó: “Creo que el gran fallo fue estructural: creer que el centro era una posición geográfica (de equidistancia con los extremos) y no política: con una agenda de país clara, independiente de las otras alternativas, autocontenida y capaz de inspirar por la buena”, señaló en sus redes.

Agregó: “Nos fue mal en la consulta y la gente no creyó que ese mal resultado pudiese superarse. De ahí en adelante las preferencias se empezaron a desplazar”.

Explicó que Gutiérrez logró sumar los votos de los otros candidatos de su consulta y Fajardo no. “Tal vez esa suerte de primarias aguanta división pero no tanta, tal vez la diversidad cabe en las coaliciones pero no tanta”.

Ambos expertos coincidieron en que a fecha de hoy, Fico y Petro tienen un pie en la segunda vuelta, aunque aún hay posibilidad de que el tablero continúe cambiando.