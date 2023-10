Presupuesto 2024 incluirá recursos para la RAP Caribe

En este sentido, el presidente del Senado, Iván Name, de la Alianza Verde, hizo una proposición de un artículo nuevo: "Las regiones Administrativas y de Planificación (RAP) de acuerdo a lo contemplado en el artículo 5 de la Ley 1962/19 accederán a los incentivos que defina el Gobierno Nacional o a recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación, para lo cual la Nación aportará anualmente en calidad de transferencia no condicionada y de libre destinación a una suma no inferior a $50.000.000.000 a partir de la vigencia del Presupuesto de 2024, para la confirmación de una bolsa, cuya distribución dependerá de los criterios que establezca el Gobierno Nacional, según el número de Regiones Administrativas y de Planificación legalmente constituidas. El monto anterior aumentará mínimo anualmente en un porcentaje igual al índice de precios al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior".