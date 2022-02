En latín, presidente Duque y Cabal se lanzan indirectas

La afirmación significa “de los asuntos intrascendentes no se ocupa el magistrado”

A lo que Cabal respondió, también en latín: “Ya que el praetor no se ocupa de las cosas pequeñas, por favor ocúpese de las importantes. Praetor, ¿para cuándo la fumigación de la coca? ¿Cuándo obligará a las Farc a cumplir? ¿Cuándo regresará la seguridad al país? In praetoris leones, in castros lepores”, expresó Cabal. Su comentario en latín puede entenderse como “se metieron las liebres en el campamento del león”.

Entre tanto los senadores Ernesto Macías y Edward Rodríguez salieron en defensa del presidente Duque, insinuando que la parlamentaria estaba incurriendo en populismo.