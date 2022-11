“Fue una mala forma de expresarme”: Benedetti pidió excusas a Juan Guaidó

“La historia que ustedes no saben es que cuando a mí me designan, él me ataca. No recuerdo cómo, pero él me ataca dos o tres veces, entonces yo quedé 'picado de culebra'. Pero yo siempre he estado dispuesto a reunirme con él”, apuntó.

Cabe resaltar que las polémicas descalificaciones de Benedetti a Juan Guaidó se dieron en el marco de una entrevista con el medio venezolano 'Efecto Cocuyo'.