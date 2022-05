¿Por qué Federico Gutiérrez no pasó a segunda vuelta?

“Nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia. No he hablado con Rodolfo, ni necesitamos hacerlo, pero quiero expresar públicamente que nosotros no queremos perder el país ni poner en riesgo el futuro de Colombia, nuestras familias y nuestros hijos, y por eso Rodrigo (Lara, su fórmula vicepresidencial) y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio”, agregó Fico Gutiérrez, —anoche— luego de conocerse el resultado.

De acuerdo con el docente de la Universidad Libre, Gutiérrez no tiene otra opción y dichos resultados consolidaron dos grandes fuerzas políticas en Colombia: el petrismo y el antipetrismo y Fico, en términos electorales tiene un gran caudal ‘antipetrista’.

“Sin duda, Rodolfo va a recoger las grandes maquinarias políticas regionales. En términos regionales, será Rodolfo Hernández quien herede los votos que los clanes regionales le colocaron a Fico”, dijo, Blanco.

Por otro lado, Patricia Muñoz Yi. Docente-Investigadora, Directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Pontificia Universidad Javeriana, explicó que otra de las razones por las que Fico no pasó a segunda vuelta se debe a que “no logró sintonizarse con los votantes a partir de sus propuestas”.

Según dijo la docente Muñoz, Gutiérrez es visto como el candidato del continuismo y carga con la negatividad del actual gobierno.

La educadora agregó que “reúne como aliado a la gran mayoría de partidos políticos tradicionales desconectados de los colombianos y con escasa capacidad parta tramitar la demanda de la ciudadanía”.