Minuto a minuto: Avanzan las elecciones para Congreso en el Atlántico

11:08 a.m.: Dos denuncias por irregulares en votación en Colegio Jorge N. Abello en Barranquilla.

Una ciudadana no pudo votar porque no aparece habilitada pese a inscribir su cédula en Barranquilla y otro caso por presunta irregularidad durante la jornada electoral en el Jorge N. Abello lo denunció una mujer que aseguró que jurados no le proporcionaron tarjetón de la consulta de su preferencia.

“Me acerqué a una mesa y me dieron el papel de la consulta del Pacto y no el que estaba pidiendo”, relató.

11:03 a.m.: Avanza la jornada electoral en el municipio de Candelaria.

10:56 a.m.: La gobernadora Elsa Noguera votó esta mañana en las instalaciones del Colegio Biffi La Salle.

A las 10:55 de la mañana, en la mesa 26 del Colegio Biffi La Salle, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, ejerció su derecho al voto.

Menos de cinco minutos le tomó a la mandataría cumplir con el acto democrático, del que expresó lo hizo “a conciencia”.