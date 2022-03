Mininterior y Procuraduría se refieren a trino de Petro sobre compra de votos

Ante esto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, sostuvo que se debe indagar cualquier conducta que "pueda implicar algún tipo de sanción". No obstante, fue claro al decir que "los colombianos deben saber que no se puede ser blando con el delito; la compra de votos es un delito y como delito debe ser denunciado".

Sin embargo, aseveró que este tipo de conductas deben ser denunciadas: "mi invitación a los colombianos es que quien les ofrezca plata denuncien, quien les ofrezca rechacen, inclusive si eso es perder un voto por algun candidato, pero no puede ser que los candidatos estén promoviendo un actividad ilegal".

Por su parte, la procuradora Margarita Cabello también se refirió del tema y señaló que se están recibiendo todas las quejas del tema y analizando las decisiones a tomar.