“La reforma política permite que las minorías se vuelvan mayorías”

"Con las coaliciones yo pongo el modelo de EE. UU., en que están demócratas y republicanos. Permiten ordenar la política, de hecho en esta reforma se permite que si las coaliciones ganan se puedan fusionar en un nuevo partido. Para mí la democracia no es que volvamos al 2002 cuando teníamos 95 partidos y la mayoría terminaron en la cárcel por la parapolítica sino que tengamos partidos fuertes, organizados, estables", señaló.

Añadió el legislador que la coalición no es una obligación: "Nosotros en el Pacto somos una coalición de 30 partidos y logramos coaligarnos para tener la bancada más grande que hoy tiene el Congreso, entonces el Pacto es la prueba de que coaligarnos no solo no ataca las minorías sino que las vuelve mayorías".