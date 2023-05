El Pacto es quien más me ataca: Toro sobre eventual candidatura a Gobernación

"El Pacto Histórico es mi mayor contrincante en el Valle del Cauca. Quien más me ataca y saca infamias y calumnias contra mí es el Pacto, entonces no puedo pensar que me va a apoyar porque no me va a apoyar haga lo que haga", aseveró Toro en la emisora capitalina 'W Radio'.

Frente a su candidatura, la exgobernadora dijo que "es una decisión que no he tomado porque si no he tomado lo de la Gobernación entonces no he tomado la decisión del partido, en este momento estoy dedicada a hacer las listas de consejos y alcaldías, y a atender en el Valle a las personas que me necesitan como siempre lo he hecho".