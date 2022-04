La visión económica de los candidatos presidenciales

Luis Pérez Gutiérrez/ Colombia Piensa en Grande

Su primera tarea será trabajar por el crecimiento del producto interno bruto. “Debemos tener claro que el PIB crece si tenemos productividad. No podemos tener un país acostumbrado a los subsidios porque la economía se vuelve perezosa”.

Por esa razón, comentó a EL HERALDO que está impulsando una revolución de las “nuevas economías”. “Pondré a Colombia como el revolucionario de las nuevas economías. La economía de Colombia es tan pequeña que si no hacemos nuevas economías tendremos 100 años más de pobreza. El país tiene un gran espacio para la productividad que es el campo. Me propongo pavimentar 20.000 kilómetros de vías terciarias para llevar al campo seguridad, competitividad y productividad”, dijo. “Todos los países crecen con el mercado externo. Quiero legalizar todo el cannabis en Colombia. El mercado mundial del cannabis es de USD350.000 millones al año y podemos entrar a disputar en ese mercado”. Manifestó que el gobierno central derrocha “sobremanera y Colombia no tiene límites en su nivel central para gastar: es glotón, ineficiente y burocratizado”, apuntó.

Pérez Gutiérrez comentó que el país debe mirar hacia las regiones, pues “de cada $100 que pagamos los colombianos en impuestos, el Gobierno gasta $83 y solo le quedan $17 a las regiones. Lo correcto es que de $100 pesos el gobierno podría funcionar con $17 y $83 para las regiones. Tenemos que hacer un federalismo moderno. Para paliar el déficit se debe atacar la burocracia y el derroche y restar en funcionamiento gubernamental $5 billones anuales y distribuirlos en las regiones y otras necesidades”, explicó el ex gobernador de Antioquia.