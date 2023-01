“Hay influenciadores que se dedican a destruir a políticos”: Agmeth Escaf

“Se reúnen. Tienen chats en donde, de manera programática, con fecha y hora, van preparando el ataque de acuerdo a cómo se vaya dando la dinámica del día, de la información o de los pasos que esté dando esa persona”, dijo Escaf a Revista Semana.

El congresista mencionó directamente a una serie de personas que tienen cierta influencia en el país a través de redes sociales. Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis; Beto Coral, el exsenador Gustavo Bolívar; y Daniel Mendoza, algunos de ellos.

Todos ellos, menciona Agmeth en la entrevista, se dedicarían "distorsionar la información", porque hacen parte de una empresa que los contratan para atacar a un político en específico.

Con mas detalles reveló como presuntamente Daniel Mendoza trató de convencerlo para que lo ayudara a favorecer a un personaje.

“Daniel Mendoza me atacó, acompañado de Beto Coral, defendiendo la candidatura de Miguel Ángel del Río, para esta curul, en el departamento del Atlántico. Llegó un momento en el que ya, agotado, le dije: ‘Oye, ¿qué es lo que pasa?’. Me dice ―Mendoza―: ‘No, mira, yo puedo dejar de lastimarte, si me ayudas a conseguir una mejor posición para Miguel Ángel del Río’”, dijo el congresista en Semana.