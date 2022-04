“Mantenido, vago y bobo”: rifirrafe entre Martín Santos y Hassan Nassar

Martín culminó la discusión refiriéndose a la forma en que le respondió Nassar.

“Altísimo nivel argumentativo del director de comunicación de Palacio. Por supuesto que fue voluntad de JMS y así quedó plasmado en los documentos. No iban a expresarle la verdadera razón al maestro Botero. No es un misterio que al gobierno no le gusta el acuerdo ¿O a veces si?..”, publicó.

Al trino inicial de Santos también respondieron Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, afirmando que en sus posibles mandatos reinstalarían la escultura.