Decisión de la Procuraduría divide opiniones en el país

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, al ser consultado por EL HERALDO sobre la decisión del Ministerio Público, señaló: “A raíz de lo ocurrido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se realizó una modificación en el Código Disciplinario y se le dieron facultades jurisdiccionales a la Procuraduría, y se introdujo en ese sistema disciplinario el régimen acusatorio”.

En consecuencia, agregó: “La competencia continúa en cabeza de la Procuraduría (...) que tiene permitido investigar, juzgar y sancionar a los funcionarios de elección popular, incluyendo las medidas cautelares de suspensión de esos funcionarios”.

El investigador y ex director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, advirtió que la procuradora “no tiene la facultad de suspender” alcaldes o funcionarios electos popularmente “sin violar” lo establecido por la Corte Interamericana en el fallo Petro contra Colombia y en el fallo Leopoldo López contra Venezuela.

“Esos fallos no se refieren a suspensión; señalan que no puede un órgano administrativo como la Procuraduría destituir o inhabilitar a funcionarios, ya que esas facultades las tiene un juez en un proceso penal. Yo creo que ese fallo aplica en este caso por dos razones: la primera, porque la procuradora está diciendo que puede destituir, entonces toma la medida cautelar en lo que parece ser un proceso que podría conducir a la destitución; y segundo, porque la esencia de esos fallos es que un funcionario administrativo no puede proceder a restringir o afectar derechos políticos”, dijo el jurista.