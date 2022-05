Tatequieto a Daniel Quintero y Andrés Hurtado por participación en política

Cabe resaltar que esta decisión se toma luego de que Quintero hubiera publicado un video en un vehículo manifestando: "El cambio en primera", lo que el ente de control indaga para establecer si el mandatario de la capital antioqueña intervino en política a favor del candidato presidencial Gustavo Petro, del Pacto Histórico, quien se muestra como la opción de "cambio" frente al gobierno actual de Iván Duque y quien además promociona la posibilidad de ganar en la primera vuelta de los comicios al solio de Bolívar.

Agregó la procuradora en este sentido que "las redes sociales y los medios de comunicación no pueden ser instrumentos para afectar la imparcialidad que debe garantizar este proceso".

Y advirtió: "como expresé el día de mi posesión: no se equivoquen conmigo".

También fueron cobijados con la misma medida Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué; Gustavo Herrera, concejal de Calarcá, Quindío y Grenfel Lozano, personero de Nátaga, Huila.

"La Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular. La democracia tiene reglas y deben cumplirse, mientras no exista ley estatutaria ningún servidor público puede usar el cargo para participar en actividades de partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución", dijo Cabello.

En respuesta, Petro 'trinó': "Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la @CIDH defender el voto popular. La Procuraduría no puede evadir el mandato popular. Ya un procurador fascista me suspendió siendo alcalde y la sentencia de la @CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana".

Antes, el expresidente Álvaro Uribe había cuestionado con un 'dardo' la publicación de Quintero: "Los jóvenes de hoy que son frenteros y el alcalde de Medellín será la excepción".