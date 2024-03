“No hay perdón de Dios que se hayan ‘perrateado’ la plata de La Guajira”

Durante una cumbre de Cambio Radical en Barranquilla, el senador consideró que: “Es una vergüenza lo que está pasando con la guajira, es una vergüenza lo que está pasando con los carrotanques, no hay derecho, no hay perdón de Dios de que se hayan perrateado, que se hayan robado esa plata simplemente a costa de la sed y de la salubridad de los guajiros, así que yo espero que haya consecuencias”.

“La renuncia de un funcionario no es suficiente, Petro prometió el cambio y ese cambio se está quedando en mero discurso, acá hay que hacer y hay que ser fuertes con la corrupción, el presidente ha debido salir a dar una declaración y declarar insubsistente al director de la unidad nacional del riesgo que al parecer según dicen hizo contratos turbios”, agregó.

Por otro lado, Luna aseguró que el Gobierno ha ignorado los diferentes reparos a la reforma a la salud que han hecho asociaciones médicas.

“¿Sabe qué es lo que verdaderamente me preocupa? Que se habla de una reforma a la salud y nadie piensa en los pacientes, nadie habla con los pacientes, los pacientes no tienen interlocución con el gobierno y casi que ninguna con el Congreso. Entonces lo primero que hay que hacer es oírlos y entender sus preocupaciones, yo me he dado a la tarea de entrevistar a los de cáncer, a los de VIH, a los de leucemia, a los de enfermedades raras y todos dicen que la reforma a la salud es caótica, que temen por sus vidas, entonces por lo pronto yo le voy a hacer caso a los pacientes y a los técnicos que señalan que el texto como está ahora es un texto equivocado para el país”, indicó.

“¿Por qué el gobierno insiste en no prestarle atención? Al gobierno le da pánico enfrentar la evidencia, al gobierno le da temor enfrentar a quienes tienen conocimiento, el gobierno piensa que solamente con discursos o con salidas al balcón o con trinos en equis resuelve los problemas del país, no. A la gente especializada que ha vivido, que ha construido, que ha sufrido, el sistema de salud hay que oírla y todos ellos coinciden en decir que la reforma a la salud va a generar graves daños, por eso y muchas otras razones nosotros no la vamos a acompañar”, concluyó.