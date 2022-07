“Sectores en el Pacto Histórico apoyan a María Fernanda Rangel”: Bolívar

El senador Gustavo Bolívar manifestó a través de un video publicado en sus redes sociales las tres razones por la que considera, es posible solicitar la modificación de la actual lista de candidatos para contralor general.

Bolívar además denunció que dentro del Pacto Histórico están promoviendo el nombre de la funcionaria María Fernanda Rangel Esparza, nombre con el que también tiene desacuerdos.

“He sabido que ha habido reuniones intensas de varios sectores dentro Pacto Histórico para apoyar a la señora María Fernanda Rangel. No la conozco, me han pedido que la reciba y que hable con ella pero no estoy en Colombia y no tengo nada contra ella (…) el hecho que ella trabaje en la Contraloría, que sea funcionaria me hace pensar que es una ficha del actual contralor Felipe Córdoba, que sí tiene cuestionamientos”.

Agregó: “Si elegimos a una contralora ficha de Córdoba estamos garantizando el tapen-tapen”.

María Fernanda Rangel Esparza, actual directora de la Dirección de Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría. Rangel Esparza, obtuvo un puntaje de 78,9 sobre 100.

Además la funcionaria, junto a otros dos candidatos a la Contraloría tienen procesos abiertos en la Fiscalía General de la Nación.

“Estas actuaciones fueron iniciadas para la época en la que me desempeñé como secretaria general del Ministerio del Interior, en razón a que una red criminal realizó acciones tendientes a suplantar y falsificar no solo mi firma, sino también la de los funcionarios y documentos del Ministerio del Interior, emitiendo falsas solicitudes de ofertas económicas, dentro de supuestos procesos de contratación directa realizados por la entidad. Como consecuencia de ello, se vio afectado el patrimonio económico de las personas que fueron víctimas del actuar criminal de esta red”, explicó Rangel en un comunicado.