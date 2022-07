Controversia por orden de nueva lista a contralor

Entre tanto, el ex director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, se pregunta si "¿es válida la lista de elegibles para contralor elaborada por el anterior Congreso, cuando el artículo 267 señala que corresponde elegirlo a nuevo Congreso? Y la elaboración de la lista es parte de ese proceso de elección".

Por otro lado, el periodista Daniel Coronell, de la revista capitalina 'Cambio' había advertido que "las movidas para rehacer la lista de elegibles a contralor estarían encaminadas a incluir a Julio César Cárdenas, quien tendría el apoyo del presidente electo Gustavo Petro".

A lo que el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, respondió en Twitter: "Querido @DCoronell según tu reporte, Julio C. Cárdenas es el candidato a contralor que apoyamos Petro y yo. Cárdenas no está en la lista de 10 elegibles. No puede ser candidato. No tengo candidat@ a ese cargo y por eso mi autoridad moral para exigir que elijamos alguien transparente".

Hace unos días se conoció que el Partido de la U se iría, al igual que el Partido Liberal, con María Fernanda Rangel, jefe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, del ente de control fiscal.

Se había dicho en esto que los conservadores y parte del Pacto Histórico también apoyarían a Rangel, pero desde el petrismo el senador Bolívar la había calificado como ficha de su copartidario Roy Barreras, con quien ha expresado tener desacuerdos, por ejemplo, con el hecho de que la candidata ha hecho parte de la administración del contralor saliente Carlos Felipe Córdoba.

El Pacto Histórico ha estado buscando además renovar la lista de candidatos a contralor general, principalmente, porque tres de los aspirantes están señalados en el escándalo de corrupción de $500 mil millones en el OCAD Paz.