Karol González renuncia como candidata a contralor General

Sin embargo, ahora que Gómez forma parte del equipo de trabajo de Gustavo Petro, González afirma que decidió “… en coherencia con mi visión y convicción sobre la necesidad de una vigilancia y control fiscal independiente, he tomado la decisión de hacerme a un lado del proceso de selección. No existe ningún impedimento legal, conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad para mi participación en el proceso, pero creo que el cambio que eligió el país en las urnas debe reflejarse no solo en la rama ejecutiva del poder público sino en todas las instancias del Estado”.

Asimismo, González afirmó que también es consciente de que sus puntajes no son los más altos en experiencia y publicaciones académicas, e hizo un llamado al próximo contralo General a “dé un paso preponderante a la valoración ambiental para lograr avances en la contratación pública verde”.

El senador Gustavo Bolívar fue parte de los que criticaron la candidatura de Karol, debido a que en 2018 estuvo involucrada en una polémica por su nombramiento como asesora grado 16 del Mininterior de la época Guillermo Rivera, siendo esposa de Luis Ernesto Gómez, quien en ese momento era viceministro del Interior.