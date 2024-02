Conservadores, en crisis por anuncio de nueva ministra del Deporte

Tras el anuncio del Gobierno de la que sería la nueva ministra del Deportes, Luz Cristina López, el senador Efraín Cepeda renunció a la presidencia del Partido Conservador en medio del debate de moción de censura a Astrid Rodríguez, la saliente jefa de esa cartera. López, al parecer, sería cercana a parlamentarios conservadores de la Cámara de Representantes.

Cepeda había dicho antes de dimitir, en declaración a medios, que la funcionaria no representa al partido. “Ninguna persona que haga parte del Gobierno nacional lo hace a nombre del Partido Conservador. En eso somos enfáticos”, señaló el senador.

Posterior a esto, presentó su carta de dimisión y en esta se lee: “Asumí el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional, porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes, y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras”

Sobre la declaratoria de independencia de la colectividad dijo: “Es una postura que fue acogida por el militante conservador, que se expresó electoralmente en las elecciones territoriales entregándonos nuevamente su confianza en la mayoría de los lugares del país en donde superamos los 2 millones de votos, consolidándonos como la primera fuerza del centro derecha en Colombia".

Y planteó Cepeda Sarabia que “los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos. Esa es la razón por lo cual he decidido presentarle mi renuncia al Directorio Nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país. En este momento de crisis nacional la relación con los partidos ideológicamente opuestos debe ser a través de la discusión, el debate democrático y la conciliación de las políticas públicas, en donde se respeten las visiones contrarias con una sola finalidad, el bienestar de los colombianos”

La expectativa recae ahora en si el Directorio Nacional Conservador le aceptará o no la renuncia a Cepeda Sarabia, pues el veterano líder político suena nuevamente para presidente del Senado en la próxima legislatura, que inicia en julio.

Moción de censura En medio del debate de moción de censura, el senador citante, Mauricio Gómez, del Partido Liberal, advirtió que el culpable de la indecisión en los pagos a Panam Sports, lo que finalmente dio al traste con la sede de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla, fue el secretario general del Ministerio del Deporte y actual ministro encargado Luis David Garzón.

“El presidente Gustavo Petro dice que la ministra del Deporte le dijo que un funcionario cometió un error y él lo premio al encargarlo como ministro, Luis David Garzón, secretario general del Ministerio del Deporte”, aseveró.

Acto seguido, cuestionó: “¿Por qué no vino, por qué no le pone la cara al Caribe y al país?, porque él fue el directamente responsable de la pérdida de los Juegos, porque el 24 de diciembre la exministra llamó al exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y le dijo que el ministro encargado no quería girar los recursos y el alcalde lo llamó y se lo pidió, y aún así no giró los recursos”.

Por ello, advirtió, “lo que sucedió es que se cometió un daño irreparable contra Barranquilla, el Atlántico, el Caribe y el país”. Esto, porque, explicó Gómez Amín, “el señor pensaba que a Panam Sports lo regía el derecho público y eso tenía que pasar por el Congreso. Eso es lo que le decía al exalcalde Pumarejo y a toda una Bancada Caribe que estaba rogando para que el giro se hiciera, y el mismo presidente aceptó que sus funcionarios fue ron ignorantes, incapaces".

A su turno, Cepeda Sarabia advirtió que la ciudad de Barranquilla necesita los $2,2 millones de dólares, que son unos $9 mil millones, que pagó a Panam Sports para asumir como sede de los Juegos Panamericanos en 2027 y que hoy están en veremos.

“Hemos vivido uno de los episodios más tristes y vergonzosos de la historia reciente de Colombia porque este país se ha destacado en ser puntual con sus pagos internacionales”, dijo.

Por su parte, el senador David Luna, de Cambio Radical, citante, lanzó una alerta sobre la realización de los Juegos Intercolegiados Nacionales.

“El poder es para cambiar favorablemente la vida de los ciudadanos. En ese sentido yo creo que es indispensable determinar que en una propuesta de cambio el poder se utiliza para que una región del país y para que un país tenga la posibilidad de tener el evento más importante de la región, el poder lograr para que la economía del Caribe hubiera podido recibir el impacto económico, cultural y social de los Juegos”, dijo.

El debate de moción de censura continuará el próximo martes 27 de febrero. Una vez finalice, las directivas del Senado deberán agendar la votación de tres a 10 días hábiles después del debate.

