No represento a ningún partido político: nueva mindeporte

Gracias a esa trayectoria he sido invitada por el señor presidente Gustavo Petro para llegar al Ministerio del Deporte. En ese sentido, quiero dejar claro que como técnica del sector no pertenezco a ninguna colectividad política, que no represento en particular a ningún partido político, sino que mi experiencia está basada fundamentalmente en los años de trayectoria que llevo en el deporte", dijo López.

Además, la ministra Luz Cristina expuso los planes que tiene para lo que resta del periodo de Gobierno. "Quiero contarles que en el Ministerio del Deporte nos enfocaremos en el trabajo del deporte escolar, el deporte social y comunitario, que es tan importante para el bienestar y la calidad de vida de todos los colombianos; en las prácticas de la recreación, de la actividad física, y por supuesto del deporte asociado, que es tan importante para nuestros atletas que siempre nos representan con orgullo y que dan lo mejor de sus capacidades para dejarnos en alto a nivel internacional".