En debate señalan a Luis Garzón, mindeporte (e), de cometer error con Panam

"El presidente Gustavo Petro dice que la ministra del Deporte le dijo que un funcionario cometió un error y él lo premio al encargarlo como ministro, Luis David Garzón, secretario general del Ministerio del Deporte", aseveró.

Acto seguido, cuestionó: "¿Por qué no vino, por qué no le pone la cara al Caribe y al país?, porque él fue el directamente responsable de la pérdida de los Juegos, porque el 24 de diciembre la exministra llamó al exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y le dijo que el ministro encargado no quería girar los recursos y el alcalde lo llamó y se lo pidió, y aún así no giró los recursos".