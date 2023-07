Comisiones de Senado y Cámara eligen a sus mesas directivas

Luego de la instalación de las 14 comisiones del Congreso de la República, siete en cada cámara, por parte de sus presidentes, se llevó a cabo la mañana de este martes la elección de las mesas directivas.

La primera en elegirse fue la de la Comisión III de Senado, encargada de debatir, estudiar y aprobar proyectos de ley en temas de hacienda y crédito público, siendo elegido el congresista Efraín Cepeda Sarabia como su presidente, quien además dirige el partido Conservador; y como vicepresidenta la senadora Imelda Daza, del Partido Comunes.

Tras su designación, el senador Efraín Cepeda envió un contundente mensaje al Gobierno Nacional, “la ejecución presupuestal es urgente. Esta comisión aprueba recursos que después no se ejecutan, los recursos no pertenecen al Gobierno sino a los colombianos que hoy los necesitan”.

Añadió además que, “como presidente de la Comisión III priorizaré los debates de control político, no podemos premiar a más carteras ministeriales con presupuestos que no se ejecutan. Los recursos son de la gente, no del Gobierno Nacional”.

Por su parte la senadora Imelda Daza, expresó gratitud por la confianza puesta en ella y aseguró que “la elección de esta nueva mesa directiva es garantía de pluralidad y democracia”.

En lo que concierne a la Comisión III de la Cámara de Representantes, fue elegido como presidente Carlos Cuenca Chaux, del partido Cambio Radical, y como vicepresidenta Támara Argote del Pacto Histórico.

Para dirigir la Comisión IV (cuarta) de esta cámara baja estará Juan Loreto Gómez Soto como presidente, y quien es del partido Conservador, y el congresista Modesto Aguilera, como vicepresidente, y quien milita en Cambio Radical.

Cabe resaltar que entre las funciones de esta comisión, está el debatir, estudiar y aprobar proyectos de ley relacionados con Leyes Orgánicas de Presupuesto, Sistema de Control Fiscal Financiero, Enajenación y destinación de Bienes Nacionales, regulación del Régimen de propiedad industrial, patentes y marcas, creación, supresión, reforma u organización de establecimientos Públicos Nacionales, control de calidad y precios, y contratación administrativa.

Se espera que en el transcurso del día se sigan desarrollando estas elecciones en las comisiones faltantes.