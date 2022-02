Coalición Equipo por Colombia realizó correría política en Córdoba

“Felicitarlos, porque tenía tiempo sin ver a los jóvenes participando en política, y si los jóvenes no participan en política no les interesa la política, no aparecen en debates, no discuten, no se hacen ver, poco a poco el futuro de este país se va a ir apagando porque quiénes van a ser los futuros dirigentes”, expresó Char.

Dos temas fueron planteados por los jóvenes cordobeses, uno de ellos es la presencia del joven en el campo y el segundo fue el deporte.

Este sector manifestó que “el campo cada día se está quedando sin gente por la falta de prioridad que ha tenido el Gobierno”.

Ante esto, Char indicó que la anterior situación “trae como consecuencia el encarecimiento de los precios de los alimentos, desigualdad, inequidad entre el intermediario que le compra la producción al campesino y el precio que ellos ganan”.