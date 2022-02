‘Cláusula Petro’, ¿de qué se trata y por qué ha generado polémica?

"Fedelonjas lo reconoce y otros gremios como Fenalco afirman que no tenían conocimiento de este hecho. Sin embargo, habría que ver si la Fiscalía toma cartas en el asunto y se evalúa si se está incurriendo en una corrupción al sufragante", aseguró Bejarano a este medio.

Sin embargo, este medio consultó a Edgar Iván León, abogado especialista en derecho comercial y profesor de la Universidad Sergio Arboleda, quien afirmó que esta práctica "no es ilegal". Al respecto señaló: "Las partes, en desarrollo de su autonomía de la voluntad, pueden encontrar ciertas situaciones en las cuales pueden pactar libremente la terminación de un contrato si se presenta un circunstancia, cualquiera que esta sea. Por ejemplo, cuando no se otorga una licencia, cuando no se otorga un contrato o cuando se presenta una situación en cualquier momento que pueden afectar las condiciones de un contrato".

Por su parte, Julio César Henríquez Toro, abogado y PhD en Ciencias Políticas, explicó a EL HERALDO que "la legislación comercial y civil establece un principio que data desde el derecho romano: Pacta Sunt servanda. El contrato es ley para las partes, siempre y cuando lo pactado no vaya en contravía con el ordenamiento jurídico, las cláusulas convenidas entre las personas tienen plena validez jurídica".