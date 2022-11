“Petro le paga favores al registrador en la reforma electoral”: Juvinao

Agregó Juvinao en la misma red social que "Alex Vega es un politiquero graduado. No acepto de ninguna manera que un gobierno de izquierda y de ‘cambio’ le haga el juego a un tipo nefasto con un #CódigoElectoral peligroso e inviable. Y sí: ¡pido explicaciones al gobierno de por qué apoyan esto con mensaje de urgencia. (...) Si el gobierno no tiene acuerdos con él, como me lo han asegurado hoy, entonces lo correcto es que desistan del mensaje de urgencia".