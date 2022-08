Subsidios no están llegando a las familias más pobres: Minvivienda

Catalina Velasco dio a conocer este lunes cuáles serán las prioridades del Ministerio de Vivienda para los próximos cuatro años de gobierno del presidente Gustavo Petro.

La funcionaria indicó que continuará y mejorará el trabajo que venía realizando el gobierno Duque en materia de subsidios de vivienda.

“Para este gobierno trabajar de la mano de los constructores es muy importante. Yo encuentro un programa exitoso que es el programa de ‘Mi Casa Ya’ que destina subsidios a las familias y ha avanzado de manera muy interesante. Esto vamos a continuarlo y fortalecerlo”, dijo Velasco en ‘Caracol Radio’.

Sin embargo, apunto que ha notado “deficiencias” en el programa, pues considera que no ha logrado beneficiar a las familias más vulnerables del país.

“Veo una deficiencia en llegar a las familias más pobres. Las familias que tienen entre cero y dos salarios mínimos no necesariamente acceden a los subsidios y mucho menos a las viviendas, por sus dificultades, por la exclusión a la que están sometidos. Vamos a concentrarnos en esas familias y también en las pequeñas ciudades y pequeños municipios, donde no necesariamente llegan los grandes proyectos de vivienda, no hay ofertas para quienes habitan estas zonas”, aseveró la ministra.

En ese sentido, afirmó que el sector rural igualmente tendrá gran relevancia en su plan de gestión: “Definitivamente el sector rural es indispensable, habrá que buscar la manera de construir y mejorar viviendas, dar acceso a agua potable a las familias que viven en los pequeños municipios en las zonas rurales. En aquellas zonas de las grandes ciudades que son de origen informal buscar proyectos de mejoramiento de viviendas, de titulación”, agregó en la emisora capitalina.

Además, aseguró que una de las mayores preocupaciones de la cartera de Vivienda es el acceso a agua potable.

“Es competencia del Ministerio de Vivienda y es una necesidad de nuestro país que la gente tenga agua potable. Hemos visto cifras de alrededor de 12 millones de personas que no tienen agua para beber y es la prioridad. Sin embargo, esto no es sencillo en el sentido de las grandes inversiones en materia de infraestructura. En las pequeñas ciudades, nuevamente el sector rural, las deficiencias y las necesidades de inversión son inmensas”, puntualizó.

Sobre este tema habló puntualmente de la situación en La Guajira y manifestó que el plan es “continuar, mejorar y completar el proceso de suministro de agua a La Guajira, se han hecho inversiones grandes y hay que mantenerlas y optimizarlas”.