Fuego amigo en la Casa de Nariño

Laura Sarabia, jefa de gabine­te, reveló que Marelbys Meza no habría pasado la prueba del polígrafo que fue realizada en el edificio Galán.

“Ella nunca puede decir que hubo un maltrato de mi parte o que no le pagara las cosas de ley. Cuando la saco, no es por el polí­grafo, aunque tuvo un resultado negativo. No la saco por eso. Soy consciente de que el polígrafo no es ninguna prueba”, aseguró Sarabia en Semana.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que en el procedimiento no hubo abuso de poder por su parte.

Cabe recordar que según me­dios capitalinos y la misma Sara­bia, Marelbys Meza también ha­bría sido sometida al polígrado cuando trabajaba en la casa de Armando Benedetti.

En ese entonces, de acuerdo con la W, la mujer también per­dió la prueba por una actitud de engaño.