Testigo dice que vio a Julio Gerlein llevar bolsas de dinero a Aida Merlano

También habló de la alianza entre la candidata Lilibeth Llinás, de Cambio Radical, y Aida Merlano, del Partido Conservador: “Ellas están juntas, Lilibeth Llinás y Aida Merlano. Lo que yo vi por dinero y por el tema de los cheques eran de Julio Gerlein. Eso me consta. Pero de Char no me consta nada. Yo no vi nada de Serfinanza”.

Frente a si los dineros eran para la campaña, Rocha aseveró: “Cien por ciento seguro. Incluso yo compartí más con Lilibeth que con Aida, cuando íbamos al centro a hacer compras de lo que le llevábamos a la gente. La verdad Aida nunca se presentaba a esas citas (...) Todo el dinero se manejaba 50 y 50 (para Llinás y para Merlano)”.