Candidatos presidenciales piden investigar el operativo militar en Putumayo

“Ni más faltaba, los medios de comunicación no son juzgados ni jueces de los valientes hombres que componen las Fuerzas Armadas. El debido proceso debe darse en todas las circunstancias”, señaló Gómez.

Lo sucedido en el Putumayo debe pasar por una serie de investigaciones que respeten el debido proceso a las Fuerzas Armadas, lejos de los tribunales mediáticos, que sin conocer los hechos completos hacen parecer las reuniones de narcoguerrilleros como un campamento de Boy Scouts. — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) April 11, 2022

Sergio Fajardo, a su llegada a la jornada en Pereira, reiteró que se deben adelantar las investigaciones, sin embargo comentó que existen dudas sobre el procedimiento que deben ser aclaradas por el ministro Molano.

“Las preguntas tienen que responderlas las personas que están en lo público y se tiene que asumir una responsabilidad con lo que se hace. Pero este Gobierno no lo hace porque nos ha llevado a unos niveles altos de irresponsabilidad y ese es un punto que aumenta la desconfianza de la de ciudadanía”, dijo.

Entre tanto, el candidato Gustavo Petro en su momento resaltó: "El ministro de defensa me llamó embustero por criticar su crimen de guerra contra la población del Putumayo. En mi gobierno el honor será el eje de la fuerza pública, el mérito será el camino del ascenso y las armas defenderán libertades y derechos".

La candidata de Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, también manifestó su rechazo ante las denuncias realizadas por ciudadanos: “Esto es muy grave, no hay ninguna excusa para estar matando las personas inocentes, creando miedo y no dar ninguna explicación que valga. Estos sucesos no pueden seguir siendo el pan de cada día”