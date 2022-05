Candidatos, con opiniones divididas frente a extradición de ‘Otoniel’

“Considero que el presidente Iván Duque se equivocó con la extradición de alias ‘Otoniel’, él le ha hecho mucho mal a Colombia, mucho más mal a nosotros que ha Estados Unidos. Se llevaron la verdad, la reparación para las víctimas, por eso a la extradición hay que hacerle ajustes para que no sigamos sufriendo el derramamiento y que simplemente se lleven para Estados Unidos a una persona que no nos ha contado la verdad”.

Sergio Fajardo durante su agenda por Bogotá señaló que pese a que ‘Otoniel’ era un delincuente de marca mayor, la verdad tenía que: “Quedarse en Colombia”.

“Siempre es importante y tenemos que reconocerlo la captura de un criminal. Este señor era un criminal de marca mayor, es decir un sinónimo de destrucción en todos los sentidos. Pero debemos tener la verdad en nuestro país, Colombia está llena de víctimas que no han sido reparadas que no saben la verdad y que no han visto la justicia”, dijo.

Agregó: “Que se vaya nos deja con muchos vacíos porque empezó a hablar, dijo algunas cosas y Colombia tiene que saber la verdad”.

A su vez la candidata de Verde Oxígeno Íngrid Betancourt señaló que para ella no es cierto que la extradición signifique perder la verdad.

“Creo que en Estados Unidos la vida va a ser protegida y de esta manera vamos a tener fiscales que van a ir a los Estados Unidos a tratar de saber qué es lo que nos tiene que contar. Para las víctimas es muy importante la verdad de ‘Otoniel’. Él tiene secretos de personas muy importante”.

Por su parte el aspirante John Milton Rodríguez comentó: “Con Otoniel no nos podía pasar lo que nos pasó con Santrich y por eso celebro que se haga justicia en el caso de este criminal .¡Que responda por todos sus delitos! (…) es mucha la maldad cometida y no solamente para él sino para todos aquellos delincuentes de esta naturaleza y de este nivel tiene que experimentar las consecuencias contundentes del peso de la ley ”, dijo.