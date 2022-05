Campaña de Rodolfo Hernández apuntará a las regiones

El candidato del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, fue la gran sorpresa en estas elecciones presidenciales al conseguir más de 5,9 millones de votos, cifra que le permite disputarse el cupo por la Casa de Nariño con el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Las elecciones definitivas para conocer al nuevo presidente de la República serán el próximo 19 de junio; por ello, Óscar Jair Hernández, jefe de campaña del ingeniero afirmó que durante este tiempo la estrategia cambiará.

“Nosotros vamos a hacer una reunión porque la estrategia tiene que cambiar, porque no tenemos si no tres semanas para convalidar este triunfo y que más colombianos se adhieran al deseo de llegar a la Presidencia. Considero que el ingeniero debe salir a las ciudades satélite, a las ciudades secundarias, no a las capitales”, manifestó Hernández durante una entrevista con ‘Blu radio’.