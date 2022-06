Campaña de Rodolfo Hernández aclara detalles sobre entrevista en Miami

"La campaña presidencial de Rodolfo Hernández se coordina desde Bucaramanga, Santander, y la agenda de medios es manejada por Claudia Aceros y la directora de comunicaciones Luisa Olejua", finalizó el comunicado.

Cabe recordar que durante la entrevista, el periodista Mora le pregunta a Hernández: “Usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos, ¿nos podría hablar de eso para que la gente sepa?”.

“No me metieron uno, sino 200 procesos”, respondió Rodolfo Hernández antes de ser interrumpido por una miembro de su campaña, argumentando que se había terminado el tiempo de la entrevista.

“Se pasaron del tiempo, gracias”, dijo la persona de la campaña de Hernández, por lo cual el presentador expresó: “pero déjale responder porque si no queda inconcluso”.

En la grabación, también se observa a un hombre, al parecer, de seguridad que ingresa con una botella de agua en su mano.

Ante ello, el candidato por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción contestó luego de levantar de la silla: “yo no debo nada, tengo el alma limpia, pues contestemos”.

Tras decidir continuar con la entrevista, dijo a Mora que: “hacer esa pregunta para desprestigiarme cuando lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia, yo no me he robado un peso, nunca me lo he robado, ni nunca me lo robaré”, afirmó el candidato presidencial.