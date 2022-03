Cambio Radical inscribirá candidato a la presidencia: ¿será Vargas Lleras?

“He recorrido una a una las distintas regiones de Colombia. He escuchado la voz de nuestra gente; he sido testigo de sus angustias y he compartido sus sueños”, se le escucha decir al político en el video difundido por Cambio Radical. Por lo que, podría pensarse, es la previa de una nueva candidatura.

EL HERALDO consultó a congresistas y líderes de dicho partido, pero ninguno se atrevió confirmar el hecho.

Es importante destacar que la colectividad, que hasta la semana pasada se había mantenido al margen de la carrera por llegar a la Casa de Nariño, se volvió tendencia por la distribución del primer video resaltando el legado político de

Vargas Lleras y generando, de esa manera, rumores sobre una posible aspiración del líder de ese sector político.