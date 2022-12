Gustavo Bolívar renunció a su curul en el Senado

Vale mencionar que el pasado 23 de diciembre, Bolívar se refirió a la posibilidad de que se lanzara como candidato a la Alcaldía de Bogotá: “Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo, porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien”.

Aunque anteriormente también había mencionado que su retiro del Congreso se iba a dar para marzo o abril del próximo año.

"El presidente Petro cuando me nombró cabeza de lista o cuando sugirió que yo fuera la casa lista, él sabía. Yo le dije que no podría aguantar 8 años. Mi economía, sacrificando mi familia… que en cualquier momento yo me iba y estamos de acuerdo en eso”, dijo Bolívar en su momento.