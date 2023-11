Aprobado nuevo bloque de seis artículos de la reforma a la salud

De otro lado, ante las críticas que ha habido por el 'quorum' en que han participado aparentemente algunos integrantes de la oposición, el Centro Democrático afirmó en sus redes sociales que el partido no hizo 'quorum' en el debate: "La posición de la bancada, incluida la de Óscar Darío Pérez, ha sido radical en contra de un proyecto nefasto para la salud de los colombianos. En una de las más de 20 votaciones que se llevaron a cabo, el representante se vio obligado a votar por estar dentro del recinto y no alcanzar a salir. Su voto fue negativo. De no votar, se exponía a una acción de pérdida de investidura".

En respuesta, el presidente Gustavo Petro señaló en X: "Se ha querido criminalizar el cumplir las funciones del congresista: asistir a las sesiones y participar en el debate. Esto no se debe permitir. Si la función del congresista es no asistir, ¿para qué se hizo elegir? Y peor, ¿para qué se gana un sueldo que viene del bolsillo de los colombianos?".