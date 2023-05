Aprobada casi la mitad del Plan de Desarrollo en la plenaria de la Cámara

Entre tanto, en el Senado se ha avalado una docena de artículos de la hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años.

No obstante, los puntos más polémicos son los que se disponen a abordar cada uno de los plenos de las cámaras, como por ejemplo en el que se habló de una supuesta expropiación exprés y sobre el que el Gobierno desmintió tal, así como el de la autorización que se les quiere dar a empresas de gas natural para que no solo produzcan sino que también comercialicen, transporten, distribuyan y regasifiquen; el de la cofinanciación del 70% de la Nación del metro de Bogotá y el de la modificación de los tiempos de las revisiones técnico-mecánicas, que pasaría de seis a cinco años para vehículos nuevos.

El proyecto, que tiene como plazo máximo para ser aprobado el 7 de mayo, llegó a su última fase en el Congreso con 373 artículos, 43 de ellos nuevos.

El representante Christian Garcés, del Centro Democrático, anunció este martes en la plenaria de la Cámara que la oposición votará negativo el Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2022-2026.

"Consideramos inconveniente el PND a pesar de que retiramos las facultades al presidente para reformar la estructura del Ejecutivo y t también el traslado de la Policía del Ministerio de Defensa", dijo el opositor durante el segundo debate de la hoja de ruta de los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.