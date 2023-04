Cero y van seis: aplazan nuevamente debate de reforma a la salud

El otro lío que hay también con el trámite es por el procedimiento en la Comisión Séptima debido de acuerdo a la Ley Quinta —reglamento del Congreso—, pues algunos parlamentarios, incluso oficialistas, como Katherine Miranda, de la Alianza Verde, afirman que no se puede iniciar la sesión hasta tanto no se resuelvan los recursos. No obstante, el presidente de la célula legislativa de asuntos sociales, Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, dio vía libre el pasado martes al debate, con votación de impedimentos a bordo y todo, escudado en el concepto acorde que rindió el secretario de la Comisión durante la sesión.