“No soy política, no hago política”: respuesta de Andrea Petro a Nicolás

Varias controversias familiares. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas semanas en torno al presidente Gustavo Petro luego de que Andrea y Nicolás, dos de sus hijos estuvieran enfrentándose en redes sociales con varios señalamientos.

En entrevista con EL HERALDO, el diputado y dirigente en el Atlántico señaló que no se arrepiente de su comportamiento. Esto luego de que el hijo del presidente fuera visto con familiares del excongresista condenado Musa Besaile.

“No tengo que moderar mi comportamiento porque no estoy cometiendo ningún delito, solo estoy haciendo mi vida social como lo hacía antes de que mi papá fuera presidente”, respondió sobre los cuestionamientos que recibió recientemente por parte de su hermana Andrea Petro.

Así mismo, sostuvo: “Siempre me he puesto y me he sudado la camiseta del proyecto político, no solo el mío, sino el de mi padre y me parece injusto que personas que nunca antes habían hecho presencia en los municipios, en los barrios o que nunca se apersonaron del proyecto me vengan a decir que yo no puedo hacer política”.

En respuesta a estas declaraciones, Andrea Petro afirmó que ella no es política, ni hace política. "Me rehúso a hacer lo mismo y seguirle los pasos como lo han venido haciendo los hijos de presidente. No soy política, no hago política, mi trabajo social es por la gente y para la gente. Nuevas responsabilidades y una vida pública que respetar", apuntó sobre las declaraciones de su hermano.

Cabe recordar que la economista Andrea Petro, en su momento, señaló que a Nicolás “se le había subido el poder a la cabeza” y que por tanto debía comportarse de una mejor forma.