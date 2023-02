“Yo he sudado la camiseta”: Nicolás Petro responde a su hermana Andrea

Cabe recordar que la economista Andrea Petro, en su momento, señaló que a Nicolás “se le había subido el poder a la cabeza” y que por tanto debía comportarse de una mejor forma.

“Siempre me he puesto y me he sudado la camiseta del proyecto político, no solo el mío, sino el de mi padre y me parece injusto que personas que nunca antes habían hecho presencia en los municipios, en los barrios o que nunca se apersonaron del proyecto me vengan a decir que yo no puedo hacer política”, apuntó Nicolás al consultarle sobre las declaraciones de su familiar.