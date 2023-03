Desde la Cámara hay reclamos porque no están bajando las tarifas en el Caribe

A su vez, el representante Octavio Cardona, del Partido Liberal, aseguró que no hay respuesta del Ejecutivo en varios asuntos de la transición energética: "Dicen en el PND que hay que dejar atrás las actividades extractivistas, pero ustedes no han hablado por ejemplo de Acpm y gas, (...) no se ha hablado de costos del hidrógeno, de la volatilidad. (...) Y les vamos a aprobar en el PND algo que ustedes no saben para dónde va".

Y puntualizó el citante: "Quiero ver a los cordones de miseria de la Costa cambiando neveras y ventiladores, váyase para allá para ver si no tienen baños y ahora van a tener nevera".