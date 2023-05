“Juan Manuel Santos se eligió con la plata de Odebrecht”: Uribe

El escándalo de Odebrecht estalló en 2016 y la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez aseveró que ambas campañas presidenciales recibieron dineros de la multinacional brasilera que pagó sobornos en varios países de la región para asegurarse contratos públicos.

Hasta ahora entre los señalados están el ex viceministro de Transporte de Uribe, Gabriel García; el ex gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, el exsenador Otto Bula y el ex director del Invías, Daniel García Arizabaleta.

Uribe, finalmente, arremetió contra las polémicas reformas del presidente Gustavo Petro: "En Colombia nosotros tenemos que estar en la oposición a unas tesis y a unas reformas que hacen daño, pero también tenemos que hacer la autocrítica. Aquí todos hemos tenido relativa culpa y me incluyo".