“No tengo dudas sobre el proceder de mi familia”: Álex Char

Sobre sus constantes discusiones con el precandidato Gustavo Petro, resaltó que aunque es respetuoso de sus ideologías, considera que no tienen “nada en común”.

“No es fácil estar de precandidato, yo admiro a todos y cada uno por el sacrificio que eso significa, pero con Petro no tengo coincidencias, él fue alcalde de Bogotá y yo de Barranquilla y él prometió cientos de colegios y no hizo sino ocho”, sostuvo. Explicó que él no compite en ideologías, “sino con resultados”.