Así fue la cinematográfica fuga de Aida Merlano por la que condenan a su hija

Llegado el día y estando en el consultorio del odontólogo, con el dragoneante que la vigilaba, empezó a pensar por dónde saltar.

“La organización que se cuadró me dijo que debía tirarme del consultorio privado del doctor Mauricio. Sin embargo, cuando fui al baño el dragoneante me siguió y entendí que por ahí no podía tirarme, porque me podía ver”, confesó.