Escaf denuncia que estarían pagando a influencers para difamar a políticos

“Ver a influencers en restaurantes, fiestas y conciertos con políticos ya es paisaje. Ni se esconden. A eso se dedican. Viven de la indignación fácil, del alboroto y del bochinche. Apoyan a quienes les pagan, y destruyen a quienes no les pagamos. No insistan, no les voy a pagar”, escribió el representante.

Asimismo, añadió: “que tantos políticos contraten influencers difamadores para destruir la reputación de quienes desean sacar del camino, le está haciendo un daño enorme a la democracia colombiana. Reflexionen. Jueguen limpio”.