Revivir el ‘fracking’. Esa fue una de las grandes conclusiones del conversatorio que tuvieron este domingo los precandidatos presidenciales del Centro Democrático en materia energética, el cual fue moderado por el expresidente Álvaro Uribe, el senador Carlos Meisel y el representante Juan Espinal.

A la conversación se unieron María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe, Andrés Guerra y Paola Holguín, quienes expusieron sus propuestas para abordar la crisis energética que enfrenta el país, pero especialmente que agobia a la región Caribe por el incremento de las tarifas del servicio. Por eso, el congresista Meisel, oriundo de Barranquilla, estuvo haciendo varias preguntas a los precandidatos sobre cómo abordar esta problemática que afecta cada vez más a los habitantes de la Costa.

Aunque cada uno expuso su percepción sobre cómo enfrentar la crisis, los aspirantes estuvieron de acuerdo en revivir el ‘fracking’ para reducir el déficit de gas que está enfrentando el país y el cual obliga a elevadas importaciones.

Por un lado, la senadora Paloma Valencia recordó que esta práctica no se podía emplear porque no se conocía el impacto que iba a tener, pero “hoy ya las pruebas existen y lo que prueban es que no hay un debilitamiento de nuestros ecosistemas, para eso, además, están los pilotos colombianos, para mirar cómo se comportaría la técnica en nuestros ecosistemas”.

Así mismo, Valencia dijo que “los discursos ambientales son totalmente huecos si no tienen plata” y su propuesta es llevar las regalías de fracking al sector ambiental.

Por su parte, Holguín afirmó que desde hace 50 años el mundo hace ‘fracking’, “Estados Unidos ha hecho ‘fracking’ y hasta ahora no hay una prueba científica concluyente de imapctos negativos”, resaltó. Además, recordó que con el representante Espinal presentaron un proyecto de ley al Congreso “para que se tengan que hacer los pilotos de fracking en Colombia y se pueda tomar una decisión científica sobre el establecimiento, la prohibición del fracturamiento hidráulico en Colombia”.

¿Fracking si o no y qué hacer con los proyectos pilotos suspendidos por el Gobierno Petro?



Responde la senadora y precandidata Paola Holguín (@PaolaHolguin) pic.twitter.com/NrkFCB0z82 — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 13, 2025

En ese sentido, la precandidata María Fernanda Cabal insistió en que el ‘fracking’ se puede llevar a cabo sin descuidar los ecosistemas. “Uno puede producir conservando y conservar produciendo. Este partido ha presentado muchos proyectos que tienen que ver con medio ambiente”, dijo.

En esa misma materia, Miguel Uribe fue claro al decir que una de las principales soluciones es recuperar Ecopetrol: “Lo primero que tenemos que hacer al llegar, es barrer todos esos puestos politiqueros con los que están pagando favores y comprando apoyos en Ecopetrol y garantizar la calidad técnica que tenía esta empresa”, sostuvo.

Además, se refirió al proyecto Sirius: “El primer desarrollo debe ser Sirius, en donde la propuesta concreta es que, en vez de conectar ese proyecto por el cruce de playa al gasoducto, lo hagamos por Chuchupa-Ballenas, lo que va a limitar el número de consultas previas y podríamos hacerlo más rápido”, detalló.

En conversatorio sobre los restos en energía para el país



¿Cuál es su propuesta para poner en marcha el desarrollo de los proyectos offshore o de costa afuera?



Responde el senador Miguel Uribe (@MiguelUribeT) pic.twitter.com/rKvQ1YS5P0 — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 13, 2025

De otro lado, el senador Guerra afirmó que es vital alcanzar acuerdos con los sectores privados para mejorar la producción del gas en Colombia, ya que estos sectores juegan un papel “preponderante”.

Y añadió que también es importante revisar las consultas previas con las comunidades, como por ejemplo el caso de las 116 consultas que tiene pendientes Sirius II.