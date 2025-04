El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, ordenó al presidente Gustavo Petro no transmitir los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión abierta, al considerar que “vulnera la pluralidad informativa”.

Así lo determinó este viernes el alto tribunal al resolver una tutela interpuesta por una ciudadana quien pidió protección al derecho a la información al considerar que se le vulnera con la transmisión de los consejos de ministros.

Ante esta decisión del alto tribunal se desató una ola de comentarios a favor y en contra por parte de los diferentes sectores políticos y sociales.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras afirmó que la decisión tomada por el Consejo de Estado frena “los abusos” del presidente Gustavo Petro.

“El Consejo de Estado frena los abusos de Petro y le ordena no volver a transmitir sus consejos de ministros por televisión abierta. Veremos si acata el fallo o, como ya es costumbre, vuelve a burlarse de la justicia. ¿Hasta dónde llegará este dictadorzuelo mentiroso y calumniador?”, escribió desde su cuenta de X.

Asimismo, la senadora María Fernanda Cabal se sumó a las voces que celebran la orden del Consejo de Estado, y aseguró que el presidente Petro “no está por encima de la Constitución y la Ley”.

“Hoy, Petro, Benedetti y sus congresistas arremeten furiosos contra el Consejo de Estado por la decisión de limitar el uso abusivo de las transmisiones de consejos de ministros, bajo el argumento de que se está ocultando “la verdad” sobre lo que ocurre en el gobierno.”, expresó.

“¿Les interesa tanto la verdad? Entonces, ¿por qué no le cuentan al país qué fue realmente el Pacto de la Picota? ¿Qué pasó con los $15 mil millones que mencionó Benedetti? ¿Cuál es el problema de adicción del que habló María Jimena Duzán en relación con Petro? ¿Y cuál es el vínculo con los dineros entregados por alias ‘Papá Pitufo’? Demasiadas verdades que prefieren callar.”, añadió la congresista.

El congresista Miguel Uribe comentó: “La politiquería y el abuso de Petro con sus interminables Consejos televisados se termina. Celebro la decisión”.

El concejal de Bogotá, Daniel Briseño, también se sumó a las voces que apoyan la decisión del Consejo de Estado y aseguró que el mandatario “no es el dueño del país”.

“El Consejo de Estado le ordena al presidente Gustavo Petro dejar su abuso y no podrá seguir transmitiendo sus consejos de ministros por televisión privada. Una muy buena noticia para la libertad en general, Petro no es el dueño del país.”, sostuvo.

Marelen Castillo, representante a la Cámara, rechazó que el Gobierno impugne la decisión del Consejo de Estado respecto a la transmisión de los Consejos de Ministros.

“Celebro la decisión del Consejo de Estado que protege el derecho a la información de los colombianos frente al uso abusivo de los medios por parte del Gobierno”, dijo.

Y agregó: “En una democracia no se puede permitir que el poder capture todos los espacios de información. Rechazamos que el Gobierno impugne una decisión que defiende derechos fundamentales. La información no puede ser monopolio del Estado”.

Celebro la decisión del Consejo de Estado que protege el derecho a la información de los colombianos frente al uso abusivo de los medios por parte del Gobierno.



Por su parte, varios senadores del Pacto Histórico rechazaron la decisión del Consejo de Estado y aseguraron que le estaría quitando la posibilidad a los colombianos de conocer lo que piensa el presidente y sus ministros.

El representante a la Cámara Alejandro Ocampo manifestó que se está restringiendo la opinión del gobierno, y califica la medida como “desigual”.

“El Consejo de Estado le quita la posibilidad a los ciudadanos de informarse sobre lo que piensa el presidente y sus ministros y es desigual; porque restringe la opinión del gobierno, pero a quienes tiene la infraestructura mediática para opinar en contra del gobierno son derecho a la contradicción no los regula y eso es desigual”, publicó el funcionario en su cuenta de X.

Asimismo, la congresista María Fernanda Carrascal calificó la decisión del Consejo de Estado como una “salvajada antidemocrática”.

“Lo que acaba de hacer el @consejodeestado es una salvajada antidemocrática, no solo contra los derechos de @petrogustavo, también contra el derecho a la información que tiene la ciudadanía en un país en el que los medios hegemónicos corporativos le han impuesto un evidente cerco mediático al gobierno. Es censura pura y dura”, manifestó.

“¿Ya ven por qué los medios públicos se necesitan?¿ya ven por qué atacan con tanta violencia a @RTVCco?”, añadió.

De igual manera el representante Heraclito Landinez indicó que la orden “menosprecia la soberanía de los ciudadanos que eligieron al presidente y desconoce las Sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema”.

Además, comparó las transmisiones del presidente Petro con las realizadas por Iván Duque durante su mandato.

“Con presidente Iván Duque que transmitía una hora diaria por 272 días jamás se quejaron. Creo que existe una actitud de negación sobre las actuaciones de nuestro presidente. Ese fallo debe impugnarse ante la sala plena del Consejo de Estado y pedir la revisión la tutela a la Corte Constitucional”, expresó.

El exalcalde de Medellín, Daniel Calle, escribió en sus redes sociales: “Vamos a resetear al Consejo de Estado”.

Esto dijo el presidente Petro sobre la orden de no volver a transmitir los consejos de ministros

Petro comenzó a transmitir los consejos de ministros en televisión -lo que derivó en la salida de nueve de sus ministros- a inicios de febrero pasado y a partir de ese momento se comenzaron a emitir cada lunes a través de los canales privados, así como del Canal 1 y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta.

“El derecho a la información es una prerrogativa constitucional cuyo ejercicio no puede ser obligatorio, sino libre y, por lo tanto, se vulnera, como ocurrió en este caso, cuando se cercena la posibilidad de no acceder a la información difundida en los consejos de ministros y la única opción para las personas consiste en excluirse, apagando el aparato, del acceso al servicio público de televisión”, señaló la sentencia.

El Consejo de Estado también consideró que el derecho a la información es “igualmente vulnerado cuando la información difundida es única, sin la posibilidad de tener acceso, en paralelo y en las mismas condiciones, a otras fuentes de información, a otros enfoques o interpretaciones de la realidad, y la única opción informativa es la información oficial del gobierno, difundida en todos los canales televisivos de acceso abierto”.

En consecuencia, el Tribunal ordenó a Petro y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), “que se abstengan de reincidir en el hecho vulnerador del derecho fundamental a la información y, por lo tanto, no transmitan más los consejos de ministros a través de los canales privados de televisión”.

Poco tiempo después de que se hiciera pública la determinación del Consejo de Estado, Petro calificó en su cuenta de X el fallo como una censura.

“Me quieren censurar, no es para mí sorpresa”, señaló y agregó: “Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y al jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano”.

Por último, dijo que los fallos “buscan la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo; es el lawfare (guerra jurídica), que ya no podrá detener la voz del pueblo”.