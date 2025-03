A pesar de que el proyecto de ley estatutaria de reglamentación de la eutanasia obtuvo 90 votos a favor y 42 en contra, se hundió este miércoles en segundo debate en la plenaria de la Cámara.

Leer también: Petro vuelve a irse lanza en ristre contra Cepeda tras ser denunciado ante la CIDH

Esto porque los proyectos de ley estatutaria requieren de una mayoría calificada, que en este caso era de 94 votos.

Su autor, el representante liberal Juan Carlos Losada, advirtió que en los últimos 27 años la iniciativa se ha hundido en 17 oportunidades en el Congreso.

“La dignidad humana implica no solo el derecho a vivir una vida plena y de calidad, sino también el derecho a poner fin a un sufrimiento de manera digna y bajo condiciones reguladas”, señaló el parlamentario.

Por su parte, el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, saludó que “Colombia dijo no a la eutanasia. Gloria a Dios. Un proyecto que acaba con el futuro de los colombianos no tiene ningún futuro. Dios les pague a todos los que se unieron en oración y a través de redes sociales. No descansaremos mientras se siga intentando imponer, bajo ropajes técnicos y humanistas, una cultura de la muerte”.

Importante: “Hoy no hay una crisis con los Estados Unidos”: canciller Laura Sarabia