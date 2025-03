En medio de su intervención en la Comisión Séptima del Senado, donde se hundió oficialmente la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel aseguró que esto no estaría ocurriendo si el presidente de la República hubiese respaldado a las empresas y promovido la generación de empleo.

Lea también: Atención: se hunde la reforma laboral en el Senado

En su discurso enfatizó en que se busca que mejoren las condiciones de todos los trabajadores del país, pero también es preocupante “la generación y la destrucción del empleo”.

“A todos nos gustaría que los empleados de este país, que la gente trabajadora de este país ganara más y mejorara sus condiciones laborales. Pero también nos preocupa la generación y la destrucción del empleo. Porque esta discusión, señor ministro (Antonio Sanguino), se pudiera adoptar de una manera muy distinta si este gobierno no hubiese empeorado todas las condiciones que nos hubiesen podido llevar a tener a día de hoy una economía vigorosa”, señaló Meisel.

En ese sentido señaló que la discusión hubiese sido distinta “si esta economía estuviera en un proceso de expansión, con empresas en un proceso de expansión, y no por unos lineamientos tributarios y de otras índoles que ocasionó este gobierno, en un proceso de supervivencia principalmente de la pequeña empresa”.

Le puede interesar: “Vamos a expedir nueve decretos reglamentarios de la reforma laboral”: mintrabajo

Asimismo, insistió en que la situación económica actual obedece a que el Gobierno “combate” a los sectores productivos: “Esta discusión se pudiera afrontar de una manera muy distinta si este no fuera un gobierno que se dedicara a combatir a todos los sectores de la economía. No le gusta la pesca, la ganadería, la industria, el comercio, la vivienda, la infraestructura. Le gustan supuestamente unos proyectos de paneles solares, pero que no ha hecho ninguno trascendental”.

Finalmente cuestionó que mientras se hacen llamados a consensos, el ministro del Interior Armando Benedetti tiene un tono completamente distinto: “Y veo que hacen llamados de consensos, ministro (Sanguni) y hoy le escucho a su par del Interior decir que a ellos les importa un carajo lo que pasa aquí, porque hay una consulta popular. Hoy que llaman a consensos, pero le escucho al señor presidente Petro llamar de ‘alcalduchos’ a gente que fue elegida en sus ciudades porque simplemente no le acompañan el cuento de su paro cívico. Hoy que llaman a consensos y que uno ha hecho lo posible por respetar al presidente, por lo menos yo. Pero dígale, señor ministro, que se vuelva un tipo respetable. Uno no puede exigir respeto ignorando la democracia”.